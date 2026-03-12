ميتا تحذف 11 مليون حساب على فيسبوك وإنستجرام.. 8 هواتف ببطاريات خارقة تغزو الأسواق قريبا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة ميتا Meta، عن حذف أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي وإغلاق نحو 10.9 مليون حساب مرتبط بعمليات الاحتيال عبر منصاتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار تكثيف جهودها لمواجهة الاحتيال الإلكتروني المتزايد.

على الرغم من أن عددا متزايدا من الهواتف الرائدة الصينية يعتمد بطاريات سيليكون كربون بسعات تتجاوز 7000 مللي أمبير، يظل هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra محدودا ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير فقط، ومع ذلك، تخطط الشركة الكورية العملاقة لتطوير عدة بطاريات متقدمة، أكبرها بطارية ضخمة بسعة 20000 مللي أمبير، بهدف تحسين الأداء وتقديم قدرات بطارية أكبر في الإصدارات المستقبلية.

قدمت شركة OpenAI، ميزة جديدة في ChatGPT تعرف باسم الشروحات البصرية الديناميكية، والتي تتيح للمستخدمين رؤية كيفية تغير الصيغ والمتغيرات والعلاقات الرياضية بشكل مباشر وفوري.



كشفت تقارير تقنية حديثة أن حملة اختراق واسعة استهدفت مستخدمي هواتف آيفون في أوكرانيا والصين استخدمت أدوات متقدمة يعتقد أنها طورت في الأصل بواسطة شركة الدفاع الأمريكية L3Harris Technologies، قبل أن تقع لاحقا في أيدي مجموعات قرصنة مختلفة، من بينها جهات مرتبطة بالحكومة الروسية ومجرمون إلكترونيون في الصين.

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، هواتفها الرائدة آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max خلال خريف هذا العام.

أعلنت منصة تيك توك TikTok، عن شراكة جديدة مع خدمة البث الموسيقي آبل ميوزيك Apple Music تتيح للمشتركين تشغيل الأغاني الكاملة مباشرة من داخل التطبيق، دون الحاجة إلى مغادرته.



بمساعد ذكي يفسر تحاليلك.. أمازون تدخل عالم الصحة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون Amazon، عن توسيع نطاق الوصول إلى مساعدها الصحي بالذكاء الاصطناعي Health AI ليصبح متاحا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها، بعدما كان مقتصرا سابقا على تطبيق One Medical، الشركة الصحية التي استحوذت عليها أمازون مقابل 3.9 مليار دولار في عام 2023.

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Oppo Find N6، والذي من المقرر طرحه في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، وذلك عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مقطعا قصيرا يكشف أهم تفاصيل الجهاز.

تستعد شركتا أوبو ووان بلس، لإطلاق نسخ مدمجة من أجهزتهما اللوحية في النصف الأول من هذا العام، بحسب ما أفاد به المسرب التقني المعروف Digital Chat Station، ضمن توجه متزايد نحو الأجهزة اللوحية الأصغر حجما وأكثر سهولة في الاستخدام.