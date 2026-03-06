أخبار التكنولوجيا|ميتا تخفف قيودها على روبوتات الدردشة في واتساب.. متجر جوجل Play يحذر من التطبيقات المستنزفة للبطارية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


ميتا تخفف قيودها على روبوتات الدردشة في واتساب.. بشروط


في محاولة لتفادي فتح تحقيق واسع من قبل المفوضية الأوروبية، أعلنت شركة “ميتا”، أنها ستسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بتقديم روبوتات الدردشة الخاصة بها عبر تطبيق واتساب باستخدام الواجهة الخاصة بتطبيق واتساب WhatsApp Business API لمدة 12 شهرا في أوروبا.


دعوى قضائية لإلغاء موافقة ترامب على بيع أصول تيك توك الأمريكية
 

رفع مستثمرون أفراد في شركتي التكنولوجيا الأمريكية ألفابت Alphabet Inc، وميتا Meta، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرة العدل بام بوندي، في محاولة لإلغاء موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تتعلق بتطبيق تيك توك TikTok المملوك لشركة بايت دانس الصينية.


تحرك جديد لـ جوجل.. متجر Play يحذر من التطبيقات المستنزفة للبطارية
 

في خطوة جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية في الهواتف الذكية، بدأت شركة جوجل Google، في تطبيق تحذيرات داخل متجر Play لتنبيه المستخدمين إلى التطبيقات التي قد تستهلك قدرا أكبر من البطارية مقارنة بالمعدل الطبيعي.


Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار
 

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme Narzo Power 5G، ليصبح ثاني هاتف في سلسلة الشركة يأتي ببطارية عملاقة بسعة 10001 مللي أمبير بعد هاتف Realme P4 Power. 


أبل تراهن على الفئة الاقتصادية بثلاثة أجهزة حوسبة محمولة
 

تقدم شركة أبل Apple، حاليا ثلاثة أجهزة حوسبة محمولة ضمن الفئة الاقتصادية بحسب وصف الشركة، تدور أسعارها حول 600 دولار، لكنها تقدم تجارب استخدام مختلفة تماما. 

WhatsApp Plus قادم قريبا.. واتساب يختبر  مزايا حصرية مقابل اشتراك شهري


يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp على تطوير خطة اشتراك اختيارية جديدة قد تحمل اسم WhatsApp Plus، والتي يتوقع أن توفر مجموعة من المزايا الإضافية مثل تخصيص واجهة التطبيق وأدوات موسّعة لإدارة المحادثات.


هونر 600 لايت يغزو الأسواق بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية ضخمة

 

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor 600 Lite بهدوء، حيث أدرجته الشركة رسميا ضمن قائمة أجهزتها المتاحة للشراء دون تنظيم حدث إطلاق أو إعلان كبير.

إنفينيكس تطلق Note 60 Ultra بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات

 

قدمت شركة إنفينيكس Infinix هاتفها الجديد Infinix Note 60 Ultra خلال معرض MWC 2026 في برشلونة، ليكون الطراز الأعلى ضمن سلسلة Note 60 بعد إصدار Note 60 Pro السابق.

