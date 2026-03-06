أخبار التكنولوجيا|ميتا تخفف قيودها على روبوتات الدردشة في واتساب.. متجر جوجل Play يحذر من التطبيقات المستنزفة للبطارية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في محاولة لتفادي فتح تحقيق واسع من قبل المفوضية الأوروبية، أعلنت شركة “ميتا”، أنها ستسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بتقديم روبوتات الدردشة الخاصة بها عبر تطبيق واتساب باستخدام الواجهة الخاصة بتطبيق واتساب WhatsApp Business API لمدة 12 شهرا في أوروبا.



دعوى قضائية لإلغاء موافقة ترامب على بيع أصول تيك توك الأمريكية



رفع مستثمرون أفراد في شركتي التكنولوجيا الأمريكية ألفابت Alphabet Inc، وميتا Meta، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرة العدل بام بوندي، في محاولة لإلغاء موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تتعلق بتطبيق تيك توك TikTok المملوك لشركة بايت دانس الصينية.

في خطوة جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية في الهواتف الذكية، بدأت شركة جوجل Google، في تطبيق تحذيرات داخل متجر Play لتنبيه المستخدمين إلى التطبيقات التي قد تستهلك قدرا أكبر من البطارية مقارنة بالمعدل الطبيعي.

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme Narzo Power 5G، ليصبح ثاني هاتف في سلسلة الشركة يأتي ببطارية عملاقة بسعة 10001 مللي أمبير بعد هاتف Realme P4 Power.

تقدم شركة أبل Apple، حاليا ثلاثة أجهزة حوسبة محمولة ضمن الفئة الاقتصادية بحسب وصف الشركة، تدور أسعارها حول 600 دولار، لكنها تقدم تجارب استخدام مختلفة تماما.



يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp على تطوير خطة اشتراك اختيارية جديدة قد تحمل اسم WhatsApp Plus، والتي يتوقع أن توفر مجموعة من المزايا الإضافية مثل تخصيص واجهة التطبيق وأدوات موسّعة لإدارة المحادثات.

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor 600 Lite بهدوء، حيث أدرجته الشركة رسميا ضمن قائمة أجهزتها المتاحة للشراء دون تنظيم حدث إطلاق أو إعلان كبير.

قدمت شركة إنفينيكس Infinix هاتفها الجديد Infinix Note 60 Ultra خلال معرض MWC 2026 في برشلونة، ليكون الطراز الأعلى ضمن سلسلة Note 60 بعد إصدار Note 60 Pro السابق.