النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
استهداف مطار البصرة الدولي باستخدام طائرة مسيرة
إنفينيكس تطلق Note 60 Ultra بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات

Infinix Note 60 Ultra
شيماء عبد المنعم

قدمت شركة إنفينيكس Infinix هاتفها الجديد Infinix Note 60 Ultra خلال معرض MWC 2026 في برشلونة، ليكون الطراز الأعلى ضمن سلسلة Note 60 بعد إصدار Note 60 Pro السابق. 

ويتميز Infinix Note 60 Ultra بعدة مزايا رائدة تشمل وحدة كاميرا معاد تصميمها، دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وبطارية ضخمة موجهة للمستخدمين كثيفي الاستخدام.

مواصفات Infinix Note 60 Ultra

يأتي هاتف إنفينيكس Note 60 Ultra بهيكل ألومنيوم متكامل بتصميم مشترك مع دار التصميم الإيطالية Pininfarina. 

وتستخدم الواجهة الخلفية قطعة واحدة من Gorilla Glass Victus، مع وحدة كاميرا Uni-Chassis تمنح الهاتف ظهرا مسطحا بدون نتوء للكاميرا، كما يضم اللوح الخلفي إضاءة إشعارات على شكل ضوء خلفي عائم وشاشة نقطية مخفية تعرض التنبيهات وأيقونات النظام.

يتميز هاتف إنفينيكس Note 60 Ultra بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة، لتقديم تجربة عرض واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

يحتوي الهاتف على نظام كاميرا ثلاثية، تضم كاميرا رئيسية 200 ميجابكسل من Samsung ISOCELL HPE، مصحوبة بكاميرا تليفوتو بيريسكوبية 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3.5x وتكبير رقمي يصل إلى 100x، إلى جانب كاميرا فائقة العرض 112 درجة

يدعم النظام محرك الصور XDR Image Engine مع Ultra HDR لتحسين النطاق الديناميكي.

يعمل هاتف إنفينيكس Note 60 Ultra بمعالج ميدياتك Dimensity 8400 Ultimate المبني بدقة 4 نانومتر، مع 12 جيجابايت RAM و256 جيجابايت تخزين داخلي، ويشغل واجهة XOS 16 المبنية على Android 16.

ويضم هاتف إنفينيكس Note 60 Ultra، بطارية 7000 مللي أمبير مصنوعة من السيليكون والكربون، تدعم الشحن السلكي 100 وات والشحن اللاسلكي 50 وات، مع إمكانية الوصول لشحن كامل في حوالي 48 دقيقة، كما يقدم تقنية إصلاح ذاتي للبطارية لاستعادة حوالي 1% من صحة البطارية كل 200 دورة شحن.

تشمل المزايا الإضافية بهاتف إنفينيكس Note 60 Ultra، مكبرات صوت ستيريو مضبوطة بواسطة JBL، مع دعم لمقاومة الماء والغبار بمعيار IP64، الاتصال والرسائل عبر الأقمار الصناعية مزدوجة الاتجاه للمناطق بدون تغطية شبكية

سعر إنفينيكس Note 60 Ultra

تم إدراج Infinix Note 60 Ultra في ماليزيا بسعر حوالي 770 دولار لإصدار 12+256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بألوان الأحمر والأزرق والأسود والفضي.

تتضمن الحزمة غطاء MagCharge من سبائك الزنك، غطاء Kevlar MagCase مخصص، لوحة Kevlar MagPad، ودبوس SIM إصدار Track-Edition، ولم تعلن الشركة بعد عن توافر الهاتف عالميا.

