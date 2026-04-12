الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتفقد مركز تجميع القمح بقرية المعصرة بالداخلة ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية المعصرة بالداخلة

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لمتابعة انتظام التوريد ..
محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز تجميع القمح بقرية المعصرة بالداخلة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مركز تجميع محصول القمح بقرية المعصرة بمركز الداخلة ضمن جولتها الميدانية لمتابعة سير أعمال التوريد مع انطلاق الموسم الحالى، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

واطّلعت المحافظ على جاهزية الموقع وآليات الاستلام بمركز التجميع والذي يعمل بسعة تخزينية تصل إلى 300 طن،  موجهةً بالالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية للتخزين الآمن وفق معايير الجودة والسلامة، مع تأمين الموقع وإحكام إجراءات التداول والتخزين؛ فضلًا عن تيسير الإجراءات أمام المزارعين وتسريع وتيرة الاستلام، بما يدعم تحقيق المستهدفات ويعزز كفاءة منظومة توريد القمح.

لرفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة التشغيل..
محافظ الوادي الجديد تتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية المعصرة بالداخلة

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، اليوم ، بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية المعصرة بمركز الداخلة، ضمن جولتها الميدانية الموسعة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

واستعرضت المحافظ كفاءة التشغيل بالمحطة التي تخدم قريتي المعصرة وأسمنت، واطلعت على مؤشرات الأداء والتحديات القائمة، موجهةً بإعداد خطة زمنية لإدراج المحطة ضمن أعمال الإحلال والتجديد، مع دراسة تدعيمها بوحدات رفع إضافية بما يضمن استقرار التشغيل وزيادة عدد ساعات العمل. كما أكدت على ضرورة التوسع في تطبيق منظومة إعادة استخدام المياه المعالجة وتعظيم الاستفادة منها في الأغراض التنموية.

للترويج للمقومات التراثية 
محافظ الوادي الجديد تلتقي فريق عمل وإنتاج فيلم روائي قصير بالداخلة

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فريق عمل الفيلم الروائي القصير الجاري تصويره بعدد من المنتجعات البيئية والمناطق الأثرية بمركز الداخلة، وذلك على هامش جولاتها التفقدية بمركز الداخلة ، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ ،والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، بحضور الدكتورة سمية عامر المدير التنفيذي لمؤسسة النهار للخدمات الثقافية وطاقم العمل.

ورحّبت المحافظ بفريق العمل الذي يضم نخبة من الفنانين وصُنّاع المحتوى، مؤكدةً أهمية رسالة الفن والإبداع في إبراز الهوية الثقافية والتراثية للمحافظة، وما تمثله من قوة ناعمة قادرة على تسليط الضوء على المقومات الطبيعية الفريدة والمواقع ذات الطابع المعماري المميز.

كما أعربت عن تقديرها لجهود فريق العمل، موجهةً بتقديم كافة أوجه الدعم وتيسير الإمكانيات اللازمة لإنجاح العمل، بما يسهم في الترويج السياحي والثقافي للمحافظة وتعزيز مكانتها على خريطة الإنتاج الفني.

