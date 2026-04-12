راموس يحتفل بسقوط أتلتيكو.. ورسائل خاصة من قلب أزمة إشبيلية

احتفل النجم الإسباني سيرجيو راموس بفوز فريقه السابق إشبيلية على أتلتيكو مدريد، في مباراة شهدت أجواءً مشحونة، تزامنًا مع مرحلة حساسة يعيشها النادي على مستوى الإدارة.

وحقق إشبيلية انتصارًا صعبًا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن أول مباراة يقودها المدرب لويس جارسيا بلازا على أرضه.

وعقب اللقاء، نشر راموس صورة لاحتفال المدرب عبر حسابه على مواقع التواصل، مرفقة بعبارة حماسية: "هيا يا إشبيلية.. اللعنة.. +3 نقاط"، في إشارة لدعمه المستمر لناديه السابق، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

ويحمل هذا الاحتفال دلالة خاصة، في ظل ارتباط راموس الوثيق بإشبيلية، إلى جانب كونه أحد أبرز الأسماء المرتبطة بعملية الاستحواذ المحتملة على النادي، حيث انتهت مؤخرًا مرحلة الفحص المالي تمهيدًا لاجتماعات حاسمة بين الملاك والمستثمرين.

وأسهم الفوز في ابتعاد إشبيلية عن مناطق الهبوط، بعد فترة من النتائج السلبية، ما أعاد بعض الثقة للفريق وجماهيره.

ويُذكر أن راموس اعتاد إثارة الجدل في مواجهات أتلتيكو مدريد، مستحضرًا أهدافه الحاسمة بقميص ريال مدريد، خاصة هدفه الشهير في الدقيقة 93 بنهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

ويظل المدافع المخضرم بدون نادٍ حاليًا منذ انتهاء عقده مع مونتيري في ديسمبر الماضي، وسط تكهنات حول مستقبله، سواء بالاعتزال أو خوض تجربة جديدة في الملاعب.