كيلو البطاطس بـ7.5 جنيه.. اعرف أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ الوادى الجديد

شهدت أسواق الوادي الجديد انخفاضا نسبيا فى أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 م، حيث ​قامت الوحدات المحلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بجميع منافذ البيع التابعة للوحدة والمتفرقة بميادين وأحياء المدن والقرى، حيث شملت الجهود وجرى إمداد المنافذ بكافة احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة

- ضخ كميات كبيرة من المنتجات بمنافذ الخارجة

ومن جانبها ​تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة جهودها في توفير كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة عبر منافذ البيع التابعة لها والموزعة في شتى أنحاء المدينة، وذلك ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" لضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، في إطار تنفيذ توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

- التوسع فى إنشاء المنافذ الحكومية المخفضة

​وأوضح اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز أن الوحدة المحلية تعمل على تكثيف المعروض من المحاصيل الأساسية مثل (البطاطس، الطماطم، البصل، والفلفل بأنواعه) بالإضافة إلى الفواكه الموسمية، مع الالتزام التام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، مشيرًا الى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لسير العمل بهذه المنافذ لضمان توافر الأصناف وتلبية احتياجات المواطنين اليومية، وان هذه المبادرات تأتي كجزء من خطة المحافظة للتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق بمركز الخارجة.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:

- بطاطس 7,5 جنيه

- طماطم 25 جنيها

- خيار 15 جنيها

- بصل أبيض 10 جنيهات

- بصل أحمر 10 جنيهات

- فلفل 15 جنيها

- فلفل شطة 20 جنيها

- باذنجان 10 جنيهات

- كوسه 15 جنيها

- جزر 10 جنيهات

- بسلة 20 جنيها

- بطاطا 7 جنيهات

- كرنب 25 جنيها

- قرنبيط 25 جنيها

- رمان ممتاز 25 جنيها

- جوافه 20 جنيها

- برتقال يوسفي 15 جنيها

- برتقال 15 جنيها

- موز 30 جنيها

- كاكا 35 جنيها

- عنب 25 جنيها

- كنتالوب 25 جنيها

- ليمون 40 جنيها

- مانجو 65 جنيها

- تفاح 70 جنيها

- نبق عماني 55 جنيها

- كيوى 110 جنيهات