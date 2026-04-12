شوبير يدافع عن إمام عاشور: استهداف لاعب واحد «غير عادل»

يرى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، أن جماهير النادي الأهلي لم تكن راضية عن أداء الفريق، رغم تحقيق فوز قاتل على سموحة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري الممتاز.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت"، أنه يتفهم انتقادات الجماهير للأداء، لكنه يرفض توجيه اللوم إلى لاعب بعينه، مشيرًا إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها إمام عاشور.

وقال إن إمام عاشور لا يمر بأفضل فتراته حاليًا، كما أنه ارتكب خطأ سابقًا برفض السفر مع الفريق، ما أدى إلى توقيع عقوبة عليه وإبعاده لفترة، قبل أن يعود ويقدم مستويات جيدة وينال إشادة الجميع، مؤكدًا أن الحملات الفردية ضد اللاعبين لا تخدم الفريق.

وأشار إلى أن هذا السيناريو تكرر سابقًا مع ناصر منسي، الذي تعرض لانتقادات حادة، قبل أن يثبت نفسه ويصبح من العناصر الأساسية، مؤكدًا أن الحكم على اللاعبين يجب أن يكون بشكل عادل وبعيدًا عن ردود الفعل المتسرعة.