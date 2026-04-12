رئيس شباب النواب: الوحدة الوطنية صخرة قوية تتحطم عليها أي مؤامرات

بعث النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، في بيان صحفي اليوم ، أن وحدة وتماسك الشعب المصري ستظل الصخرة التي يتحطم عليها كل مؤامرات أعداء الدولة المصرية ، لافتا إلي أن مصر عبر تاريخها الطويل، كانت وستظل نموذجًا للتسامح الديني ، و أن الأعياد تمثل فرصة متجددة لتعميق هذه القيم النبيلة، وترسيخ مفاهيم السلام والمحبة في نفوس الأجيال الجديدة.

وأعرب مجاهد عن تمنياته أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة وعلى شعوب العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،وان يظل الشعب المصرى متماسك يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.