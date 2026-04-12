تسالي شم النسيم.. طريقة عمل الترمس في البيت

الترمس من السناكس والوجبات الخفيفة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها يوم شم النسيم، فهو يتمتع بمذاق شهي بالإضافة لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية عند تناوله بدون إفراط.

مقادير الترمس



كيلو ترمس حلو.

3 ملاعق كبيرة ملح.

3 ملعقة صغيرة من الكمون.



طريقة تحضير الترمس



نغسل الترمس الحلو للتخلص من أي شوائب.

نضع الترمس في وعاء عميق مليء بالماء، ونتركه ينقع لمدة 24 ساعة.

في اليوم التالي، نشطف الترمس مرة أخرى للتخلص من الماء الفائض.

نضع الترمس في إناء على نار متوسطة.

نغطي الترمس بالماء حتى يصل إلى ثلاثة أرباع الإناء.

نترك الترمس على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

نتأكد من تغطية الإناء أثناء السلق للحفاظ على حرارة الماء.

نصفي الترمس من الماء المالح ونتركه ليبرد.

في وعاء عميق، نخلط الماء البارد مع 3 ملاعق كبيرة من الملح.

نضع الترمس المبرد في مزيج الماء والملح.

نتأكد من غمر الترمس تمامًا بالماء.

نترك الترمس في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل، أو حتى يصبح جاهزًا للتناول.