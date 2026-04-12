مصر تكثّف جهودها الإنسانية لدعم غزة وسط تفاقم الأوضاع المعيشية

واصلت مصر جهودها الحثيثة لتقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من دورها الإقليمي والإنساني الراسخ، وذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة، في مشهد يثبت الدور والتحركات المصرية تجاه الأشقاء العرب، وخاصة الفلسطينيين.

نقص الإمدادات الأساسية

وتأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه القطاع من أوضاع معيشية صعبة نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما يجعل المساعدات الإنسانية شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر.

تسهيل إدخال المساعدات

وتسعى القاهرة إلى تسهيل إدخال المساعدات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، إلى جانب العمل على تخفيف معاناة المدنيين في ظل التحديات الراهنة، بما يعكس التزامًا مستمرًا بدعم الاستقرار الإنساني في المنطقة.

تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية

ورصد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، تطورات الأوضاع من أمام معبر رفح البري، مؤكدًا استمرار تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية في اتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، حيث تضم هذه الشاحنات كميات كبيرة من المواد الغذائية لتلبية احتياجات مئات الآلاف من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على تلك المساعدات.

نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها

وأوضح أن الأوضاع داخل القطاع تشهد تدهورًا ملحوظًا، في ظل نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، بالتزامن مع تصاعد معدلات البطالة، ما يزيد من حدة الأزمة المعيشية ويعزز الحاجة الملحّة للمساعدات، بما في ذلك المواد الإيوائية لدعم المتضررين الذين فقدوا منازلهم ويقيمون في مخيمات مؤقتة.

استئناف استقبال الجرحى والمرضى

وأشار إلى استئناف استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح، بعد توقف مؤقت، حيث جرى نقل عدد من الحالات لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، بالتوازي مع تسهيل عودة العالقين إلى داخل القطاع، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية.