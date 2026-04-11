للشهر الثاني ببورسعيد | استمرار أعمال لجنة المساعدات الإنسانية .. شاهد

وصل قطار الخير محطته الثانية بمحافظة بورسعيد، حيث التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالحالات الإنسانية وذلك ضمن أعمال لجنة المساعدات الإنسانية التي أقيمت للشهر الثاني بمحافظة بورسعيد بعد تشكيلها تنفيذا لتوجيهات المحافظ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، والحالات الأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمديريات الخدمية والجهات التنفيذية المختصة الممثلة في الدكتور اسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين و الأستاذة ايمان مسعد مدير مديرية العمل والاستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي

مساعدات إنسانية تقدر بنحو 300 ألف جنيهٱ .. محافظ بورسعيد يقدم للأسر الأولى بالرعاية مساعدات مالية و عينية تنوعت

وقدم محافظ بورسعيد خلال اللقاء مساعدات إنسانية و مبالغ مالية وعينية لـ 44 حالة من الحالات الإنسانية تقدر بنحو 300 الف جنيها ، حيث تضمنت المساعدات كراتين مواد غذائية، ولحوم، وبطاطين، وكراسي كهربائية وذلك لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدا علي أن صرف تلك المساعدات يتم وفقًا لأعمال لجنة متخصصة لفحص الحالات والتأكد من استحقاقها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ بورسعيد علي استمرار عقد لقاءاته بصفة مستمرة لاستقبال عدد آخر من الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية.



مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأبناء المحافظة وخاصة الحالات الأكثر احتياجًا.

كما وجه محافظ بورسعيد ممثلي الجهات التنفيذية المعنية ( التموين، والقوى العاملة والرعاية الصحية و التضامن ) بالتنسيق مع الحالات الإنسانية و استقبال شكواهم وسرعة تلبيتها في أقرب وقت وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن سعادتهم وامتنانهم لتلك اللفتة الإنسانية مثمنين حرص محافظ بورسعيد على التواصل المباشر معهم والاستجابة الفورية لمطالبهم بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.