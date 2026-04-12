زيارة مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد تتفقّد مدرسة الصم وضعاف السمع بالخارجة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، بزيارة مفاجئة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية واحتياجات المدرسة وطلابها، حيثُ التقت المحافظ مع العاملين بالمدرسة والتقت بالطلاب واستمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

كما تفقّدت أقسام المدرسة المختلفة للاطلاع على مستوى الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة للطلاب، مُشيدةً بجهود القائمين على المدرسة في دعم وتنمية مهارات الطلاب ومتابعة الأنشطة الإنتاجية التي يتم تنفيذها.

ووجّهت بتسويق هذه المنتجات خلال المعارض المختلفة لدعم مواهب الطلاب، بالإضافة لتطوير مدخل المدرسة ورفع كفاءته في إطار الاهتمام بصيانة المنشآت التعليمية وتقديم خدمات تعليمية متميزة لكافّة الطلاب.