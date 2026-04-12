5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه.. الأولى بأرخص سعر| صور

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة جديدة "زيرو" وبأقل سعر، وسط التنوع الكبير الذي شهده السوق المصري، حيث يضم الكثير من الاصدارات المختلفة، والتي تتنوع من حيث التجهيزات والتصميمات وأيضًا الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تأتي السيارة بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم بسعر 649,900 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 850,000 و 950,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

زودت السيارة ام جي 5 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الاماميCVT، وتبدأ أسعار السيارة من 899,990 إلى 999,990 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار أومانيوال 5 غيار، بتقنية الدفع الأمامي، وبمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتتراوح أسعار السيارة بين 645,000 و 810,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تستمد سوزوكي سويفت قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 775,000 و 800,000 جنيه.