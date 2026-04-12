إلهام وجدي: ياسمين عبدالعزيز "وش الخير".. وجمهور المغرب العربي مفاجأة عمري الفنية

أشادت الفنانة إلهام وجدي بالنجمة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أنها تمثل إضافة حقيقية لأي فنان يعمل معها، لما تتمتع به من حضور قوي ونجومية تنعكس إيجابيًا على كل عناصر العمل الفني.



العمل مع ياسمين عبدالعزيز

قالت وجدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، إن العمل مع ياسمين عبدالعزيز يمنح الفنان إحساسًا مختلفًا بالنجاح، مشيرة إلى أن تأثيرها لا يقتصر على الشاشة فقط، بل يمتد إلى الشارع وردود فعل الجمهور.

قاعدة جماهيرية واسعة

وأضافت أنها فوجئت بقاعدة جماهيرية واسعة لها في دول المغرب العربي، مثل تونس والمغرب والجزائر، مؤكدة أن هذا الانتشار لم يكن موجودًا لديها من قبل، وهو ما اعتبرته تحولًا مهمًا في مسيرتها الفنية.



وتابعت وجدي أن نجومية ياسمين عبدالعزيز "تُنَوِّر" كل من يشاركها العمل، موضحة أنها لاحظت تغيرًا كبيرًا في ردود أفعال الجمهور تجاهها، حيث تعرضت لانتقادات في عمل سابق بسبب دورها، بينما حظيت هذا العام بدعم وتعاطف واضحين.

العمل سيحقق التوازن

كما وجهت الشكر للكاتب عمرو محمود ياسين، مؤكدة أنه كان داعمًا لها خلال مشاركتها في أحد الأعمال، وكشفت عن كواليس حديث دار بينهما حول الدور، حيث سألته ما إذا كان سيجعل الجمهور يغضب منها أم يتصالح معها، ليؤكد لها أن العمل سيحقق التوازن، مع وجود بعض المشاهد التي تثير الجدل لكنها تخدم السياق الدرامي.



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن نجاح أي عمل فني لا يُقاس فقط بنسبة المشاهدة أو التفاعل عبر الإنترنت، بل بمدى تأثيره الحقيقي في الشارع وتفاعل الجمهور معه.