مجدي عبد الغني: تعرضت لحملات ممنهجة.. وهذه حقيقة لقب مجدي مقشة

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تعرض لحملات ممنهجة من بعض الصحف خلال فترة لعبه، مشيرًا إلى أنه كان يقدّم مستويات مميزة في المباريات دون أن ينال التقدير الإعلامي الكافي.

وقال عبد الغني في تصريحات بودكاست مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن بعض اللاعبين أصحاب الشعبية الكبيرة كانوا يتمتعون بعلاقات قوية مع الصحفيين، موضحًا أن من بينهم محمود الخطيب وطاهر أبو زيد وعدد من نجوم الأهلي السابقين.

وتحدث عبد الغني عن لقب "مجدش مقشة"، مؤكدًا أنه لم يكن له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك أدوات القيادة داخل الملعب رغم وجود أكثر من لاعب في نفس المركز.

وأضاف أن من تم استبعادهم في عام 2019 عادوا مرة أخرى إلى المشهد، معتبرًا أن الأوضاع الحالية مختلفة لعدم وجود انتخابات أو منافسين حقيقيين.

وكشف عبد الغني عن أزمات داخل المنتخب، منها التعاقد مع المدرب أجيري مقابل 50 ألف دولار، مشيرًا إلى أن ترشيحه جاء من هاني أبو ريدة، كما تحدث عن ما وصفه بـ"مؤامرة" أدت إلى إبعاده من منصبه مع المنتخب، مؤكدًا أن التهمة التي وُجهت له لم تكن صحيحة.

وأضاف أن أحمد مجاهد وهاني أبو ريدة كان لهما دور في عزله من رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة مع مجاهد.

وتطرق إلى أزمة عمرو وردة في 2019، مؤكدًا أن تسريب الواقعة تم من داخل المنتخب، وأنه كان ضد قرار استبعاده، مشيرًا إلى أن الأمر كان سينتهي لو تم احتواء الموقف داخل المعسكر.

واختتم تصريحاته بالحديث عن ملف كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن أحمد مجاهد كان له دور – بحسب قوله – في سحب لقب البطولة من السنغال، باعتباره مراقبًا للمباراة وكان يكتب تقارير أدت لذلك.