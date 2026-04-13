قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
إمام عاشور ينتظر العروض الخليجية بعد كأس العالم.. وهذا موقف زيزو
هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
11.5 مليار دولار.. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة في الحرب ضد إيران
ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
كنت هموت بجد.. طارق النهري يكشف كواليس أصعب مشاهده في المداح| فيديو
دعاء الصباح مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق والتوفيق
من قلب باريس.. أقباط مصر بفرنسا في عيد القيامة: "الرئيس السيسي أعادنا لحضن الوطن"
إيران ترد على تهديد ترامب: سيبقى مضيق هرمز تحت سيطرتنا إلى الأبد
شم النسيم 2026 اليوم.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وهل يخالف الشرع؟
كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي
بقيادة الحكومة.. مباراة بين نجوم الفن والرياضة لمواجهة استهلاك الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجدي عبد الغني: تعرضت لحملات ممنهجة.. وهذه حقيقة لقب مجدي مقشة

ميرنا محمود

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تعرض لحملات ممنهجة من بعض الصحف خلال فترة لعبه، مشيرًا إلى أنه كان يقدّم مستويات مميزة في المباريات دون أن ينال التقدير الإعلامي الكافي.

وقال عبد الغني في تصريحات بودكاست مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن بعض اللاعبين أصحاب الشعبية الكبيرة كانوا يتمتعون بعلاقات قوية مع الصحفيين، موضحًا أن من بينهم محمود الخطيب وطاهر أبو زيد وعدد من نجوم الأهلي السابقين.

وتحدث عبد الغني عن لقب "مجدش مقشة"، مؤكدًا أنه لم يكن له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك أدوات القيادة داخل الملعب رغم وجود أكثر من لاعب في نفس المركز.

وأضاف أن من تم استبعادهم في عام 2019 عادوا مرة أخرى إلى المشهد، معتبرًا أن الأوضاع الحالية مختلفة لعدم وجود انتخابات أو منافسين حقيقيين.

وكشف عبد الغني عن أزمات داخل المنتخب، منها التعاقد مع المدرب أجيري مقابل 50 ألف دولار، مشيرًا إلى أن ترشيحه جاء من هاني أبو ريدة، كما تحدث عن ما وصفه بـ"مؤامرة" أدت إلى إبعاده من منصبه مع المنتخب، مؤكدًا أن التهمة التي وُجهت له لم تكن صحيحة.

وأضاف أن أحمد مجاهد وهاني أبو ريدة كان لهما دور في عزله من رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة مع مجاهد.

وتطرق إلى أزمة عمرو وردة في 2019، مؤكدًا أن تسريب الواقعة تم من داخل المنتخب، وأنه كان ضد قرار استبعاده، مشيرًا إلى أن الأمر كان سينتهي لو تم احتواء الموقف داخل المعسكر.

واختتم تصريحاته بالحديث عن ملف كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن أحمد مجاهد كان له دور – بحسب قوله – في سحب لقب البطولة من السنغال، باعتباره مراقبًا للمباراة وكان يكتب تقارير أدت لذلك.

مجدي عبد الغني الاهلي تصريحات مجدي عبد الغني هاني حتحوت

