غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي
سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر| صور
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
محافظات

صوت من السماء.. منشد شاب ابن الفنت ببني سويف تحدى الإعاقة وحولها إلى طاقة

الشيخ محمود حنفي الصايغ
الشيخ محمود حنفي الصايغ
بني سويف : محمد عبدالحليم

خرجت محافظة بني سويف العديد من المنشدين والمداحين للنبي صلي الله عليه وسلم ومازالت تخرج لنا مواهب من المنشدين ليكونوا خلفاء للرواد السابقين من أبناء المحافظة مثل الشيخ طه الفشنى أحد أعلام قراء القرآن الكريم والمنشدين، وكان صاحب مدرسة منفردة فى التلاوة والإنشاد، واشتهر بتواشيحه وابتهالاته، والمرحوم المبتهل الشيخ عبدالتواب البساتيني القاري بالإذاعة والتليفزيون وغيرهما من أبناء المحافظة.

"صدي البلد " التقي وموهبة شابة أصبح بموهبته حديث الساعة في بني سويف بما يمتلكه من موهبة في الانشاد والابتهالات ،وصوت مميز تعدي مرحلة الهواة،  فهو موهبه شابة من ذوي الهمم تحدي الصعاب ولم يستسلم   لاعاقته   انه محمود حنفي الصايغ ابن قرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف  فهو  قارئ ومنشد أزهري من ذوي الهمم  يقول محمود لصدي البلد:   بدأت حياتي في الانشاد والابتهالات من صغري وانا في المرحلة الاعدادية وختمت القرآن الكريم في الثانوية ، وإلتحقت بكلية التجارة جامعة الأزهر وتخرجت منها وحاليا موظف لدى بنك القاهرة .


 ويكمل المنشد محمود الصايغ بدأت الانتشار في القاهره وأنشدت في حفلات تابعة  لجامعة الأزهر  الشريف وأهم الحفلات احتفالية نصر أكتوبر في بانوراما حرب أكتوبر ، كما شاركت في  مسابقة إبداع الخاصة بذوي الهمم بإسم جامعة الأزهر الشريف .


وأضاف: كما شاركت في مسابقة المواهب الذهبية التابعة لوزارة الثقافة واستطعت أن  أحصل علي المركز الثاني وتم تكريمي علي مسرح الجمهورية  وشاركت في مسابقة نجم الأزهر وتم  تكريمي . 

وتابع: من أهم الشخصيات في العالم  التي تشرفت بمقابلتها علي رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووتم تكريمي في مكتبه، كما تقابلت و الكابتن العالمي محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر ،والكابتن  عمر مرموش نجم مانشستر سيتي وكل نجوم منتخب مصر .


واختتم الشيخ محمود الصايغ أنه حصل علي عدة تكريمات أهمها 
تكريم من الراحل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الأسبق.  تكريم من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل  شيخ الأزهر، زمن وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم في مسرح الجمهورية.
 

بني سويف الفنت الشرقية الفشن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الدكتور محمود الهواري

البحوث الإسلامية: الأمَّة تعيش واقعًا معقَّدًا | صور

صلاة الطفل

أمين الفتوى: الابتلاء قد يكون رفعًا للدرجات أو تكفيرًا للذنوب

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة تولي دفن النساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد