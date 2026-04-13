صوت من السماء.. منشد شاب ابن الفنت ببني سويف تحدى الإعاقة وحولها إلى طاقة

خرجت محافظة بني سويف العديد من المنشدين والمداحين للنبي صلي الله عليه وسلم ومازالت تخرج لنا مواهب من المنشدين ليكونوا خلفاء للرواد السابقين من أبناء المحافظة مثل الشيخ طه الفشنى أحد أعلام قراء القرآن الكريم والمنشدين، وكان صاحب مدرسة منفردة فى التلاوة والإنشاد، واشتهر بتواشيحه وابتهالاته، والمرحوم المبتهل الشيخ عبدالتواب البساتيني القاري بالإذاعة والتليفزيون وغيرهما من أبناء المحافظة.

"صدي البلد " التقي وموهبة شابة أصبح بموهبته حديث الساعة في بني سويف بما يمتلكه من موهبة في الانشاد والابتهالات ،وصوت مميز تعدي مرحلة الهواة، فهو موهبه شابة من ذوي الهمم تحدي الصعاب ولم يستسلم لاعاقته انه محمود حنفي الصايغ ابن قرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف فهو قارئ ومنشد أزهري من ذوي الهمم يقول محمود لصدي البلد: بدأت حياتي في الانشاد والابتهالات من صغري وانا في المرحلة الاعدادية وختمت القرآن الكريم في الثانوية ، وإلتحقت بكلية التجارة جامعة الأزهر وتخرجت منها وحاليا موظف لدى بنك القاهرة .



ويكمل المنشد محمود الصايغ بدأت الانتشار في القاهره وأنشدت في حفلات تابعة لجامعة الأزهر الشريف وأهم الحفلات احتفالية نصر أكتوبر في بانوراما حرب أكتوبر ، كما شاركت في مسابقة إبداع الخاصة بذوي الهمم بإسم جامعة الأزهر الشريف .



وأضاف: كما شاركت في مسابقة المواهب الذهبية التابعة لوزارة الثقافة واستطعت أن أحصل علي المركز الثاني وتم تكريمي علي مسرح الجمهورية وشاركت في مسابقة نجم الأزهر وتم تكريمي .

وتابع: من أهم الشخصيات في العالم التي تشرفت بمقابلتها علي رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووتم تكريمي في مكتبه، كما تقابلت و الكابتن العالمي محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر ،والكابتن عمر مرموش نجم مانشستر سيتي وكل نجوم منتخب مصر .



واختتم الشيخ محمود الصايغ أنه حصل علي عدة تكريمات أهمها

تكريم من الراحل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الأسبق. تكريم من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل شيخ الأزهر، زمن وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم في مسرح الجمهورية.

