التحقيق مع مسؤولي محطة وقود بسبب إخفاء كميات كبيرة من المواد البترولية

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع مسؤولي محطتي وقود في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، لتجميع المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

وواجهت المتهمين بالمضبوطات فاعترفوا بارتكاب الواقعة فقررت حجزهما ٢٤ ساعة على ذمة تحريات مباحث التموين.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المديران المسؤولان عن محطتين للوقود كائنتين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لتهريبهما مواد بترولية.



وضبطت الأجهزة المختصة بحوزتهما 45 طنا من مشتقات بترولية "مازوت" مخبأة داخل تنكات مخفية خلف المحطتين- 38500 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين"، تم تجميعها وحجبها لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مديري المحطتين.

ويأتي ذلك لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري.