انطلاق برنامج تدريبي مكثف للأئمة والواعظات بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انطلاق برنامج تدريبي مكثف يستهدف الأئمة والواعظات، لتعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، بهدف تأهيل الكوادر الدعوية للتعامل مع هذا الملف بخطاب عصري يدعم أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ، أن هذه الدورات تأتي ضمن مسار استراتيجي يستهدف بناء وعي مجتمعي مستنير، قائم على الفهم الصحيح لقضايا الواقع، ومنطلق من ثوابت الشريعة الإسلامية ومقاصدها، لافتًا إلى أن القضية السكانية لم تعد تحديًا عدديًا فحسب، بل أضحت قضية تنموية شاملة تمس مختلف جوانب الحياة، وتؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات وفرص التنمية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وتقديم المفاهيم العلمية المرتبطة بالصحة الإنجابية، إلى جانب التأصيل الشرعي لهذه القضايا وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية ورفع كفاءة خطط التنمية، خاصة في ظل ما يسببه النمو السكاني المتسارع من ضغوط على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ هذه الدورات وفق خطة تدريبية منهجية متكاملة، تستهدف رفع كفاءة الكوادر الدعوية علميًا وعمليًا، وتمكينهم من أداء دورهم في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز الوعي الرشيد، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات الدينية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات السكانية.

وأشار إلى أن فعاليات اليوم الأول من البرنامج، التي عقدت تحت شعار "حين يجتمع العلم والدين.. يولد وعي يغير المجتمع"، تضمنت التأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم المرتبطة بالصحة الإنجابية، وفي مقدمتها ضرورة المباعدة بين فترات الحمل من 3 إلى 5 سنوات، والاستعداد الصحي للحمل، إلى جانب عرض علمي وتحليلي للواقع السكاني، واستعراض أبرز المؤشرات التي تعكس حجم التحدي.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث بلغ عددهم 20 إمامًا و5 واعظات، بما يعكس حرصهم على الاستفادة من محاور البرنامج وتطبيقها في العمل الدعوي، وذلك بحضور الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد خطيب مدير الدعوة، وتحت رعاية اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وبتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، ورئيس المجلس القومي للسكان.