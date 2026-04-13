القابضة للمياه: تفعيل منظومة الآيسكور لتعزيز كفاءة الخدمات

عقد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بحضور نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات القطاع التجاري ورؤساء الشركات التابعة، وذلك لمتابعة تفعيل منظومة I-Score كأحد محاور التحول الرقمي بالشركة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تطبيق المنظومة، التي تستهدف تدقيق وتحديث بيانات العملاء للأنشطة التجارية غير المنزلية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز دقة قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن تفعيل منظومة I-Score يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة سرعة استكمال البيانات بدقة عالية، وتكامل الجهود بين الشركات التابعة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المنظومة.

وأشار إلى أن تطوير قواعد البيانات وتحسين جودة المعلومات يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب دعم الاستدامة المالية والفنية للقطاع.

كما أكد الحضور أن تطبيق المنظومة يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء والحوكمة، وتحسين جودة الخدمات، من خلال الاعتماد على نظم رقمية حديثة تدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة على تطوير منظومة العمل وتبني الحلول الرقمية، بما يحقق صالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.