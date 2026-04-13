الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا .. تراجع سعر الجنيه الإسترليني في مصر

علياء فوزى

تراجع سعر بيع الجنيه الأسترليني ، رسميا في مصر بنهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر يوم عمل قبل إجازة أعياد القيامة وشم النسيم، الأحد واليوم الإثنين، ويتم استئانف العمل غدا الثلاثاء.

وسجل سعر بيع الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة 112 قرشا مسجلا 71.46 جنيه مقارنة 72.58 جنيه للبيع بمنتصف تعاملات الأسبوع الماضي. 

ويستعرض "صدى البلد"، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر 

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك لنحو:

سعر الشراء:71.23 جنيه

سعر البيع: 71.56جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك نكست نحو:

سعر الشراء:71.06 جنيه

سعر البيع: 71.73جنيه 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:

سعر الشراء: 71.06 جنيه

سعر البيع: 71.45جنيه 

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو:

سعر الشراء:71.04 جنيه

سعر البيع:71.43جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:

سعر الشراء:71.04 جنيه

سعر البيع:71.43جنيه 

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:

سعر الشراء:71.04 جنيه

سعر البيع:71.31جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:

سعر الشراء:71.03 جنيه

سعر البيع:71.42جنيه 

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:

سعر الشراء:70.99 جنيه

سعر البيع:71.38جنيه

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي مسجلا:

سعر الشراء:70.99 جنيه

سعر البيع:71.38جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:  

سعر الشراء:70.98 جنيه

سعر البيع:71.37جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:

سعر الشراء:70.92 جنيه

سعر البيع:71.31جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية لنحو:

سعر الشراء:70.91 جنيه

سعر البيع:71.30جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

سعر الشراء:70.91 جنيه

سعر البيع:71.30جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو:

سعر الشراء:70.69جنيه 

سعر البيع:71.35جنيه 

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي لنحو:

سعر الشراء:71.27جنيه 

سعر البيع: 71.46 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

71.72جنيه للشراء 

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

71.71جنيه للبيع 

متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

71.16 جنيه 

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

