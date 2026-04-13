رسميا .. تراجع سعر الجنيه الإسترليني في مصر

تراجع سعر بيع الجنيه الأسترليني ، رسميا في مصر بنهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر يوم عمل قبل إجازة أعياد القيامة وشم النسيم، الأحد واليوم الإثنين، ويتم استئانف العمل غدا الثلاثاء.

وسجل سعر بيع الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة 112 قرشا مسجلا 71.46 جنيه مقارنة 72.58 جنيه للبيع بمنتصف تعاملات الأسبوع الماضي.

ويستعرض "صدى البلد"، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك لنحو:

سعر الشراء:71.23 جنيه

سعر البيع: 71.56جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك نكست نحو:

سعر الشراء:71.06 جنيه

سعر البيع: 71.73جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:

سعر الشراء: 71.06 جنيه

سعر البيع: 71.45جنيه

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو:

سعر الشراء:71.04 جنيه

سعر البيع:71.43جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:

سعر الشراء:71.04 جنيه

سعر البيع:71.43جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:

سعر الشراء:71.04 جنيه

سعر البيع:71.31جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:

سعر الشراء:71.03 جنيه

سعر البيع:71.42جنيه

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:

سعر الشراء:70.99 جنيه

سعر البيع:71.38جنيه

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي مسجلا:

سعر الشراء:70.99 جنيه

سعر البيع:71.38جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:

سعر الشراء:70.98 جنيه

سعر البيع:71.37جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:

سعر الشراء:70.92 جنيه

سعر البيع:71.31جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية لنحو:

سعر الشراء:70.91 جنيه

سعر البيع:71.30جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

سعر الشراء:70.91 جنيه

سعر البيع:71.30جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو:

سعر الشراء:70.69جنيه

سعر البيع:71.35جنيه

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي لنحو:

سعر الشراء:71.27جنيه

سعر البيع: 71.46 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

71.72جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

71.71جنيه للبيع

متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

71.16 جنيه