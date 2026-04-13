وكيل أفريقية النواب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة ثورة تشريعية لحماية المجتمع

ثمّن الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، مؤكدًا أنها تمثل ثورة تشريعية حقيقية تستهدف ترميم العصب الحساس للمجتمع المصري.

وأكد “سليمان” في بيان، أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية واعية بإعادة صياغة منظومة الأسرة على أسس عصرية، بعد عقود من قوانين لم تعد تواكب تطورات الواقع، وهو ما أدى إلى تفاقم النزاعات الأسرية وتحول المحاكم إلى ساحات صراع تنعكس آثارها السلبية على مستقبل الأبناء.

وأشار إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل أحد أهم محاور هذا التوجه، حيث ينقل دور الدولة من مجرد طرف مراقب إلى شريك ضامن للاستقرار، عبر توفير شبكة أمان تحمي النساء والأطفال من التداعيات الاقتصادية للنزاعات خلال فترات التقاضي.

وأضاف أن التأكيد على استطلاع آراء العلماء والمتخصصين يمنح هذه القوانين شرعية مجتمعية وفقهية راسخة، ويعزز من قدرتها على التطبيق دون صدام مع القيم والثوابت، بل بما يحقق التوازن بين متطلبات العصر وأصول المجتمع.

وشدد على أن هذه التوجيهات تمثل بداية مرحلة جديدة للاستقرار الأسري في مصر، مؤكدًا أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية ترجمة هذه الرؤية إلى نصوص تشريعية دقيقة تضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

ولفت إلى أن هذا التحرك يتجاوز كونه مجرد تعديل تشريعي، ليصبح مشروع حماية وطني متكامل، يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن بناء الإنسان والأسرة هو الأساس الحقيقي لأي تنمية مستدامة.