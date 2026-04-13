"الطفولة والأمومة" يثمن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأسرة

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ تقديره لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، التي تشمل قوانين الأسرة للمسلمين، والأسرة للمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.

وأكد المجلس أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز بيئة آمنة وحاضنة للأطفال، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، ويواكب التحديات الاجتماعية الراهنة.

وأشار المجلس إلى أن هذه المشروعات التشريعية تمثل خطوة مهمة نحو تقديم معالجات شاملة وجذرية للقضايا المرتبطة بالأسرة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ حقوق الطفل، ودعم تماسك الأسرة المصرية.

وأعرب المجلس عن ثقته في أن تسهم هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.