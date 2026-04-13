القبض على المتهم بسرقة تروسيكل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر "من ذوى الهمم" من قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة "تروسيكل" خاصته بسوهاج.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج من (والد القائم على النشر – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة "تروسيكل "ملك نجله" الظاهر بمقطع الفيديو" حال توقفها بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) ، وبحوزته (فرد خرطوش–كمية من مخدر الشابو) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "قطع الضفيرة" ، وتم بإرشاده ضبط المركبة المستولى عليها ، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.