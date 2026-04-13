بدء استكمال شبكات الصرف الصحي بمنطقة الدكرور بسيوة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، البدء في تنفيذ أعمال استكمال شبكات الصرف الصحي بمنطقة الدكرور وذلك استكمالاً لمشروع الصرف الصحي القائم بمدينة سيوة، والذي يُعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة.

وقام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح بالشروع في تجهيز شبكات الانحدار، مع تكليف الاستشاري الخاص بالمشروع بإعداد الدراسات اللازمة لاستكمال الشبكة وربطها بمشروع الصرف الصحي القائم بالمدينة، وذلك خلال مدة تنفيذ تُقدَّر بثلاثة أشهر.

ويتكون المشروع من 13 محطة رفع، وشبكات انحدار بطول 100 كيلومتر، بالإضافة إلى خطوط طرد بطول 30 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 1.2 مليار جنيه.

وأكد محافظ مطروح أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي سيوة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم المقومات البيئية والسياحية بالواحة.