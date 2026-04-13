توجيهات رئاسية لتسريع قانون الأحوال الشخصية.. ونقاش مجتمعي منتظر حول توازن الحقوق داخل الأسرة

كشف الإعلامي يوسف الحسيني عن توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى الإسراع في إعداد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، بما يراعي خصوصية كل من الأسر المسلمة والمسيحية وفقًا لأحكام الشريعة الخاصة بكل فئة.

وأوضح، خلال برنامجه “مساء جديد”، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على إعادة تنظيم ملف الأسرة المصرية بصورة متوازنة، تراعي البعد الديني والاجتماعي، وتواكب تطورات المجتمع.

وأشار الحسيني إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب المصري، الذي سيتولى دراسة مشروعات القوانين بشكل تفصيلي، من خلال مناقشات موسعة وجلسات استماع قبل الوصول إلى الصيغة النهائية والتصويت عليها، وفقًا للإجراءات الدستورية.

وأكد أن إصدار مثل هذه التشريعات يتطلب وقتًا كافيًا نظرًا لحساسيتها وتعقيداتها، موضحًا أن القوانين المرتبطة بالأسرة تحتاج إلى دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، والحفاظ على استقرار المجتمع.

وفي سياق آخر، انتقد الحسيني المقارنات الشائعة بين أسعار الماضي والحاضر، مشيرًا إلى أن تقييم الأسعار لا يعتمد على الأرقام المجردة، بل يرتبط بمستوى الدخل والقوة الشرائية في كل فترة زمنية.

واستشهد بفيلم فوزية البرجوازية، موضحًا أن السخرية من تغير الأسعار كانت حاضرة حتى في الأعمال الفنية القديمة، ما يعكس أن الجدل حول الغلاء ليس جديدًا.

كما استعاد ذكريات أزمات سابقة مثل طوابير الخبز والضغط على الخدمات، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد، وهو ما ساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

واختتم بالتأكيد على أن التحسن الاقتصادي لا يُقاس بسعر السلعة فقط، بل بقدرة المواطن على الشراء، مستشهدًا بأحداث انتفاضة الخبز 1977 التي اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار آنذاك، رغم أنها تبدو منخفضة بمقاييس اليوم.