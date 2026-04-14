احتفالية فنية تُبهج صغار وكبار الأسرة بمناسبة الربيع بالبالون

شهد مسرح البالون تنظيم احتفالية فنية مميزة بمناسبة عيد الربيع، في إطار جهود وزارة الثقافة لإثراء المشهد الفني وتقديم عروض تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، خاصة صغار السن الذين حرصت الفعاليات على إشراكهم في أجواء من البهجة والمرح.

وجاءت الاحتفالية برعاية الدكتورة چيهان زكي وزيرة الثقافة، وضمن خطة تطوير العروض التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بالتعاون مع قطاع المسرح.

تم تسليط الضوء على أجواء البهجة التي عمت الفعاليات، حيث تميزت بتنوعها لتناسب جميع أفراد الأسرة صغارًا وكبارًا، إذ جمعت بين الاستعراضات الغنائية والرقصات الشعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية والعروض المسرحية التي تعكس روح الربيع والاحتفال بشم النسيم.

وتم تقديم أوبريت «الدنيا ربيع» بطولة وتصميم رقصات وغناء الفنانة ندى بهجت، بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والقومية للاستعراض برئاسة الفنان محمد فرماوي، وسط تفاعل جماهيري لافت أشاد بالمستوى الفني والتنظيمي للعرض، في تأكيد واضح على نجاح رؤية وزارة الثقافة في تقديم محتوى فني راقٍ يجمع بين الأصالة والتجديد.

كما تم خلال اليوم الأول تقديم عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، أعقبها عرض مسرحي مميز، ما أضفى حالة من التنوع الفني الذي يلبي اهتمامات مختلف الأعمار.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة بهدف نشر الفنون الشعبية والاستعراضية وتعزيز دورها في بناء الوعي الثقافي، وتوفير متنفس ترفيهي هادف للأسرة المصرية خلال المناسبات والأعياد.