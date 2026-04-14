ميدو: فيه حكام ضميرهم صحي بعد الاعتزال.. ومنظومة التحكيم كلها بتحارب بعض

انتقد أحمد حسام ميدو مستوى التحكيم في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية أصبحت ظاهرة متكررة دون وجود تطوير حقيقي في أداء الحكام.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، إن نسبة كبيرة من مباريات الدوري تشهد قرارات تحكيمية خاطئة، مشيرًا إلى أن الأخطاء باتت تؤثر بشكل واضح على نتائج المباريات.

وأضاف: “الأخطاء التحكيمية زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ومفيش تطوير حقيقي للحكام.”

وتابع: “حوالي 70% من مباريات الدوري فيها قرارات تحكيمية خاطئة، وده رقم كبير جدًا يوضح حجم المشكلة.”

وأكمل: “لازم التحكيم المصري يبقى ليه وقفة حقيقية، لأن الوضع الحالي مش مقبول.”

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: “فيه حكام كتير بعد ما بيعتزلوا ضميرهم بيصحى وعائلة التحكيم المصري نفسها فيها صراعات، وكل واحد بيحارب التاني.”