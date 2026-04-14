ضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعى في حملات تموينية مكبرة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز، يقومون بالبيع بأعلى من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

حملات تموينية

كان المهندس ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 12 تاجرا يقومون بالبيع بأعلى من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

ردع مخالفين

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.