قبل لقاءت الحسم.. طموح كسر العقد التاريخية يصطدم بواقع الخبرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية نحو جولة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في واحدة من أكثر النسخ إثارة في السنوات الأخيرة بعدما قلبت نتائج الذهاب موازين التوقعات ووضعت عمالقة القارة في مواقف معقدة تهدد حضورهم في المربع الذهبي.

الجولة الأولى لم تمر مرور الكرام بل جاءت محملة بالمفاجآت بعدما سقط ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1-2 في خسارة أعادت فتح ملف قدرة الملكي على الحفاظ على هيبته القارية.

ولم يكن حال برشلونة أفضل بعدما تلقى صدمة قوية بخسارته بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في معقله ليصبح مطالبًا برد قاسٍ في الإياب إذا أراد الاستمرار في المنافسة.

وفي البرتغال تعثر سبورتينج لشبونة على أرضه بهدف دون رد أمام أرسنال في مباراة كشفت عن صلابة الفريق الإنجليزي خارج قواعده.

على الجانب الآخر كان باريس سان جيرمان حامل اللقب هو الفريق الوحيد الذي نجح في فرض سيطرته نسبيًا بعدما تفوق بثنائية نظيفة على ليفربول ليضع قدمًا في نصف النهائي دون أن يحسم الأمور بشكل كامل.

التاريخ يضغط على الحاضر

وبينما تتأرجح الفرق بين آمال العودة وخطر الخروج يعود التاريخ ليُلقي بظلاله على المشهد حيث نشر موقع ترانسفير ماركت قائمة بأكثر الأندية وصولًا إلى نصف نهائي البطولة في إحصائية تعكس حجم الخبرة القارية لكنها في الوقت ذاته تضع ضغوطًا إضافية على الأندية الكبرى المتعثرة حاليًا.

في الصدارة يقف ريال مدريد كعادته ليس فقط باعتباره الأكثر تتويجًا باللقب ولكن أيضًا الأكثر حضورًا في نصف النهائي عبر التاريخ بعدما بلغ هذا الدور في 17 مناسبة كان آخرها في نسخة 2024-2025. إلا أن الخسارة الأخيرة أمام بايرن ميونخ تطرح تساؤلات حقيقية حول إمكانية إضافة إنجاز جديد هذا الموسم.

ويلاحق العملاق الإسباني كل من برشلونة وبايرن ميونخ حيث يملك كل منهما 13 ظهورًا في نصف النهائي مع أفضلية زمنية لبرشلونة الذي تواجد في هذا الدور خلال النسخة الماضية بينما يعود آخر ظهور للفريق البافاري إلى موسم 2023-2024.

مفاجآت الأرقام.. أسماء خارج التوقعات

القائمة التاريخية لم تخلى من مفاجآت لافتة أبرزها تقدم تشيلسي إلى المركز الرابع بـ8 مرات تأهل إلى نصف النهائي متفوقًا على ميلان الذي جاء خامسًا بـ7 مرات بالتساوي مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ويظهر ليفربول في المركز الثامن بـ6 مرات بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز التاسع بـ5 مرات في حين يتقاسم المركز العاشر عدد من الأندية الكبرى مثل إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وأياكس أمستردام وموناكو برصيد 4 مرات لكل منهم.

طموحات الحاضر.. وكسر العقد التاريخية

بعيدا عن الكبار تبرز أسماء تسعى لكتابة تاريخ جديد حيث يمتلك أرسنال وأتلتيكو مدريد 3 مشاركات فقط في نصف النهائي وهو ما يمنحهما دافعًا إضافيًا لتحقيق إنجاز جديد خاصة في ظل نتائجهما الإيجابية في الذهاب.

كما تضم القائمة أندية مثل فياريال وليون وبورتو وفالنسيا والتي اكتفت بالوصول إلى نصف النهائي مرتين فقط لكنها تظل قادرة على قلب المعطيات في أي وقت.

الإياب.. ليلة الحسم الكبرى

ومع مواجهات الإياب تبدو كل الاحتمالات واردة حيث تحتاج بعض الفرق إلى ريمونتادا تاريخية بينما يكفي البعض الآخر الحفاظ على تفوقه وبين الحسابات الرقمية وضغط التاريخ يبقى الحسم داخل المستطيل الأخضر.

نسخة هذا الموسم تؤكد أن دوري أبطال أوروبا لا يعترف بالأسماء فقط بل يمنح الكلمة الأخيرة لمن يملك الجاهزية والقدرة على استغلال اللحظة وهو ما يجعل الجماهير على موعد مع مواجهات قد تعيد كتابة التاريخ أو تكرّس هيمنة الكبار.