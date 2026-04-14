التنظيم والإدارة: إدراج بيانات محدثة لمعلمي الحصة وإعادة إتاحة الاستعلام عن موقفهم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، استلام تحديث جديد لبيانات المعلمين المستعان بهم للعمل بنظام الحصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتضمن أسماء إضافية لم تكن مدرجة في البيانات المُرسَلة سابقًا.

إدراج بيانات محدثة لمعلمي الحصة

وأشار الجهاز إلى أنه يجري حاليًا إدراج البيانات المحدثة على المنظومة الإلكترونية، تمهيدًا لإعادة إتاحة خدمة الاستعلام عن مواعيد وأماكن الامتحانات للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية، بما يتضمن تحديث المواعيد وفقًا للأيام المستدركة، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة المقبلة.. مؤكدًا أن تحديد مواعيد امتحانات المتقدمين سيتم على أساس البيانات المحدثة الواردة.



ودعا الجهاز المتقدمين إلى متابعة صفحته الرسمية على «فيسبوك» وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على موعد إعادة إتاحة الخدمة وتعليمات الامتحان.