خبير: التسويق الإلكتروني مجال حقيقي للربح .. والبداية من المنزل

أكد أحمد هلال، خبير التسويق الإلكتروني، أن العمل في مجال التسويق الرقمي لم يعد مجرد فكرة أو «تريند»، بل أصبح مصدر دخل حقيقي يمكن لأي شخص تعلمه والبدء فيه من المنزل دون الحاجة إلى إمكانيات معقدة.

قال خلال لقائه مع برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن البداية في هذا المجال تعتمد بشكل أساسي على التعلم الذاتي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الكورسات المجانية المتاحة عبر الإنترنت، خاصة على منصات الفيديو، والتي تمكن أي شخص من اكتساب المهارات الأساسية قبل دخول سوق العمل.

وأضاف أن تحقيق الربح لا يأتي إلا بعد إتقان المهارة والحصول على عملاء، مؤكدًا أن الأساس في المجال هو تقديم خدمة حقيقية يحصل مقابلها الشخص على أجر.