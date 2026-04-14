استشاري علاقات أسرية: مصلحة الطفل تقدم على خلافات الوالدين في قضايا الرؤية والاستضافة

أكدت سونيا الحبال، استشاري العلاقات الأسرية، أن قضايا الاستضافة وحق رؤية الأطفال يجب أن تُنظَّم بما يحقق المصلحة النفسية للطفل بعيداً عن خلافات الوالدين، مشددة على رفض قصر رؤية الأب لأبنائه في فترات محدودة أو ربطها بسداد النفقة.

وقالت سونيا الحبال، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لا بد من عدم تشويه صورة أحد الوالدين أمام الأبناء، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلباً على الأطفال مستقبلاً.

ودعت استشاري العلاقات الأسرية إلى تشريعات تُلزم الطرف الممتنع عن أداء دوره تجاه أبنائه، مشددة على أن الهدف الأساسي من أي قوانين أسرية يجب أن يكون حماية الطفل ومنع تحوله إلى ضحية لصراعات الكبار.