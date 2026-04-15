من الحرم الجامعي إلى كل بيت.. جامعة سوهاج الأهلية تطلق تحدي الإبداع لترشيد الطاقة

أعلنت جامعة سوهاج الأهلية عن إطلاق مسابقة طلابية كبرى، تستهدف تحويل أفكار الشباب إلى رسائل مؤثرة تدعم ترشيد استهلاك الطاقة، ضمن مبادرة “وفرها.. تنورها” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.

وتسعى الجامعة من خلال هذه المسابقة إلى توسيع دائرة التأثير، بحيث لا تقتصر الرسائل التوعوية على الطلاب داخل الحرم الجامعي، بل تمتد إلى أسرهم والمجتمع، في محاولة لصناعة وعي جماعي بسلوكيات الاستهلاك الرشيد.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن المسابقة تمثل منصة حقيقية لإبراز دور الطلاب كشركاء في مواجهة تحديات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط تطبيق الإرشادات، بل تحويلها إلى ثقافة يومية تنتقل من جيل إلى آخر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين عبدالحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المسابقة تراهن على الإبداع الطلابي في تقديم رسائل توعوية بوسائل متعددة، سواء عبر الفيديو أو التصميم أو الكتابة، بما يعكس قدرة الشباب على التأثير بأساليب عصرية وجذابة.

وتتنوع مجالات المشاركة لتشمل تصميم بوسترات توعوية، وإنتاج فيديوهات قصيرة، وإعداد إنفوجرافيك مبسط، إلى جانب تقديم عروض مسرحية وسكتشات داخل الجامعة، بما يفتح المجال أمام مختلف المواهب للتعبير عن أفكارهم.

كما وضعت الجامعة عددًا من الضوابط لضمان جودة الأعمال، خاصة تلك المنتجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث شددت على ضرورة خلو المحتوى من الأخطاء البصرية أو اللغوية، ومراجعة التعليق الصوتي بدقة، مع الالتزام بوضع شعار الحملة على الأعمال المقدمة.

ومن المقرر أن تستقبل الكليات الأعمال المشاركة حتى 20 أبريل الجاري، على أن يتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين لاحقًا، في إطار دعم الجامعة للمبادرات التي تجمع بين الإبداع والمسؤولية المجتمعية.

وتعكس هذه المسابقة توجهًا جديدًا نحو استثمار طاقات الشباب في قضايا حيوية، ليصبح كل طالب سفيرًا للوعي داخل بيته ومحيطه، في معركة ترشيد الطاقة التي تبدأ بفكرة وقد تغير سلوك مجتمع كامل.