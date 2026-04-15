الإشراف العام
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تواصل الصعود بدعم التكنولوجيا وآمال تهدئة أمريكية-إيرانية

واصلت الأسهم الآسيوية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قوي لأسهم التكنولوجيا اقتداءً بالأداء الإيجابي في بورصة وول ستريت، في وقت عززت فيه آمال تحقيق انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران من شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

جاء هذا الأداء بعد جلسة قوية في الأسواق الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2% ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية، فيما قفز مؤشر ناسداك بنحو 2% بدعم استمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا، بينما استقرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون تغير يُذكر خلال التداولات الآسيوية المبكرة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الامريكي.

وفي اليابان، صعد مؤشر نيكي 225 بنحو 1% ليحوم قرب مستوياته القياسية، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3%.

وفي كوريا الجنوبية، تفوق أداء مؤشر كوسبي الذي قفز بأكثر من 3%، متجاوزًا مستوى 6100 نقطة خلال التداولات، ليعود بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في وقت سابق من العام.

وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بارتفاع أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة، وسط توقعات باستمرار الطلب القوي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سجل سهم هاينكس SK Hynix مستوى قياسيًا جديدًا، كما ارتفعت أسهم سامسونج Samsung Electronics.

وفي الصين، ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4%، بينما قفز مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 1%.

كما صعد مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، في حين استقرت العقود الآجلة لمؤشر نيفيتي 50 الهندي دون تغير يُذكر.

وجاء تحسن المعنويات مدعومًا بتراجع المخاوف الجيوسياسية، بعد إشارات من واشنطن إلى إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، رغم استمرار التوترات في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت فرض حصار بحري على السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية، في حين هددت طهران بالرد على موانئ في دول خليجية مجاورة، عقب فشل محادثات نهاية الأسبوع.

وفي السياق ذاته، عززت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، التوقعات بتباطؤ الضغوط التضخمية، ما أضاف مزيدًا من الدعم لمعنويات المستثمرين.

ويترقب المستثمرون حاليًا صدور نتائج أعمال كبرى البنوك الأمريكية، والتي يُتوقع أن توفر إشارات مهمة بشأن اتجاهات الاقتصاد والأسواق خلال الفترة المقبلة.

