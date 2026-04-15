قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جثة و11 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة
لماذا سارع ترامب بالاتصال بمودي؟ السبب الحقيقي بعد فشل مفاوضات باكستان
طرح جديد بشأن إيران.. رفع العقوبات مقابل وقف البرنامج النووي ودعم الوكلاء
بينهم حالات خطيرة.. مصرع شخص وإصابة 11 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة
بعد قصف الأراضي المحتلة بـ 40 صاروخا.. بيان عاجل من حزب الله اللبناني
وفقاً لآخر تحديث.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية ببداية تعاملات الأربعاء
انقسام شبابي حول تأثير المحتوى العالمي.. 45% يروه سلبياً و43% يعتبرونه إيجابيا
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بعد تنفيذ حصار بحري أمريكي على إيران
مفتي الهند يشيد بدور أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة الوافدين.. صور
بدء العد التنازلي| متى يتم تقديم الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
البس كمامة.. استشاري حساسية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية
ألمانيا: نعتزم تقديم مساعدات للسودان بقيمة 20 مليون يورو إضافية هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

3 حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد طبقا للقانون

صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الاختلاس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ترامب

ترامب: الحرب ضد إيران انتهت .. تفاصيل مُفاجئة

مشغولات ذهبية

صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

توروب

عرض مالي ضخم .. الأهلي يتحرّك لفسخ عقد «توروب» | تفاصيل

الأهلي

هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر

ترشيحاتنا

السلوكيات السلبية

سلامتك تهمنا | النقل تنشر صورا لمواجهة السلوكيات الخاطئة بالمواصلات

المونوريل

وزارة النقل تستعرض إمكانات المونوريل في فيديو جديد بعنوان "رحلة داخل القطار"

خدمات

تفاصيل أحدث شهادة ادخارية بعائد سنوي متناقص يتجاوز 20% مع صرف شهري .. خدمات

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد