ارتفاع أسعار النحاس بدعم آمال استئناف المحادثات الأمريكية - الإيرانية

واصلت أسعار النحاس مكاسبها اليوم، الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مدعومة بتزايد التوقعات بشأن استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز الآمال بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة بنسبة 2.16% ليصل إلى 102,880 يوان (نحو 15,090.35 دولارًا) للطن المتري، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 3 مارس عند 103,130 يوان؛ بحسب ما نشرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

كما صعد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.56% ليبلغ 13,358.5 دولارًا للطن، عقب تسجيله أعلى مستوياته منذ 2 مارس عند 13,392.5 دولارًا في وقت سابق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع واشنطن إلى فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط، ما خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات الركود الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الطلب على المعادن الصناعية.

كما تلقت أسعار النحاس دعمًا إضافيًا من توقعات تحسن الطلب، إذ أشار باحث في شركة "تشاينا مينميتالز" الحكومية إلى أن استهلاك النحاس المكرر في الصين قد ينمو بمتوسط 3.7% سنويًا خلال العقد المقبل.

في سياق متصل، أثارت خطة الصين لوقف صادرات حمض الكبريتيك مخاوف بشأن تأثير محتمل على إنتاج النحاس والنيكل، نظرًا لاعتماد عمليات التصنيع على هذا الحمض.

وارتفعت أسعار النيكل أيضًا، في ظل نقص الكبريت الناتج عن اضطرابات سببتها الحرب مع إيران، ما أجبر عددًا من معالجي النيكل في إندونيسيا على خفض الإنتاج بنسبة لا تقل عن 10% منذ الشهر الماضي.

وصعد النيكل في بورصة شنجهاي بنسبة 2.57%، بينما ارتفع في بورصة لندن بنسبة 0.38%.

وبالنسبة لبقية المعادن في بورصة شنجهاي، ارتفع الرصاص بنسبة 0.45%، والقصدير بنسبة 3.94%، والزنك بنسبة 0.49%، في حين تراجع الألمنيوم بنسبة 0.12% مع انحسار مخاوف نقص الإمدادات.

أما في بورصة لندن، فقد صعد الألمنيوم بنسبة 0.72%، والرصاص بنسبة 0.28%، والقصدير بنسبة 0.27%، والزنك بنسبة 0.28%.