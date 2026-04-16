بدء اجتماع «ثقافة النواب» لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ملف الإعلام المصري

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بملف الإعلام المصري.

ويناقش طلب الإحاطة الأول السياسات التنفيذية لوزارة الدولة للإعلام، وخطتها الزمنية لتفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، إلى جانب معالجة أزمة الثقة المتنامية في الإعلام.

والطلب الثاني يناقش الضوابط الحاكمة للخطاب الإعلامي الرسمي، خاصة في تناول القضايا الاقتصادية، ومدى التزامه بعرض صورة متكاملة وموضوعية تعكس الواقع المعيشي للمواطنين.

وطلب الإحاطة الثالث يتناول تراجع فاعلية الآليات الإعلامية في التصدي للشائعات الممنهجة، وسبل تطوير أدوات المواجهة الإعلامية بما يعزز وعي المواطنين.

وذلك بحضور وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عصام الأمير، في إطار حرص اللجنة على فتح حوار مباشر حول التحديات الراهنة ووضع حلول عملية لتعزيز أداء المنظومة الإعلامية.