اليوم الثقافي السوداني… احتفالية مبهجة في جامعة قناة السويس

أقامت رابطة الطلاب السودانيين بجامعة قناة السويس احتفالية متميزة بمناسبة اليوم الثقافي السوداني السنوي "Traditional Day"، والتي جاءت كتجربة ثقافية ثرية امتزجت فيها الحيوية بروعة التراث، لتعكس جمال وتنوع الثقافة السودانية في صورة نابضة بالحياة، في أجواء مفعمة بالبهجة والفرح تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع في مصر.

وجاء تنظيم الفعالية في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب، حيث نظمتها رابطة الطلاب السودانيين برئاسة الطالب محمد عبد الباقي أبو العزيب، وبمشاركة الطالبة رنا قرشي أمين العلاقات الخارجية، بأحد القاعات بالإسماعيلية، وسط حضور لافت من الطلاب والمهتمين بالثقافات المختلفة.

وتضمن برنامج الاحتفالية باقة متنوعة من الفقرات التي أبرزت عمق وغنى الثقافة السودانية، حيث شهدت الفعالية تقديم كورال غنائي عبّر عن عمق الوجدان السوداني، إلى جانب عروض رقص شعبي نابضة بالحياة، كما تم تنظيم جولة تعريفية شيقة عن مختلف مناطق السودان، فضلًا عن عرض مميز لعادات وتقاليد الزواج السوداني، إضافة إلى بازار سوداني زاخر بالمأكولات والمشغولات التراثية، إلى جانب فقرات ثقافية وترفيهية متنوعة عكست روح المجتمع السوداني الأصيل.

وفي هذا السياق، أرسل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، و الدكتور محمد الحماحمي منسق عام الوافدين والبحوث، خالص تحياتهم للطلاب، معربين عن تمنياتهم لهم بقضاء أسعد الأوقات والاستمتاع بالأجواء الربيعية بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدين دعمهم الكامل لمشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية بما يسهم في تعزيز روح التواصل والتقارب داخل المجتمع الطلابي.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور نعم محي الدرين رئيس وحدة الوافدين بمكتب التعاون الدولي، والأستاذ خالد فوزي من إدارة الوافدين، والأستاذة هبه، والأستاذة نهله من إدارة الوافدين بشئون الطلاب المركزية بالجامعة، حيث أشاد الحضور بالمستوى المتميز للتنظيم والمحتوى الثقافي الذي عكس صورة مشرفة للتنوع الثقافي داخل الجامعة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم الأنشطة الطلابية الدولية، وتعزيز بيئة جامعية قائمة على التنوع والانفتاح الثقافي، بما يسهم في بناء جسور من التفاهم والتواصل بين مختلف الجنسيات داخل الحرم الجامعي.