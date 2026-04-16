مدير عام التعليم الفني يتابع تدريب رفع كفاءة رؤساء غرف التقييم والتحقق

في إطار توجيهات الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بضرورة الارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتطوير آليات التقييم، تابع المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، فعاليات تدريب رفع كفاءة رؤساء غرف التقييم والتحقق.

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات المشاركين وتعريفهم بالفروق بين لائحة التقييم والتحقق للتعليم العام ونظيرتها للتعليم المزدوج، بالإضافة إلى توضيح أعمال الغرفة ومسؤوليات رئيس الغرفة، إلى جانب استعراض أهم بنود قانون التعليم المنظمة للعمل.

وأكد مدير عام التعليم الفني على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق الشفافية والدقة في أعمال التقييم والتحقق، ويسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم الفني.