وفاة أليكس مانينجر حارس آرسنال ويوفنتوس السابق في حادث مروع بالنمسا

توفي أليكس مانينجر، حارس مرمى آرسنال ويوفنتوس السابق، عن عمر ناهز 48 عامًا، إثر حادث مأساوي بعدما صدم قطار سيارته في النمسا.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، وقع الحادث عند أحد معابر السكك الحديدية بالقرب من مدينة سالزبورج، حيث كان مانينجر بمفرده داخل السيارة لحظة وقوع الاصطدام.

وأفادت الشرطة بأن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، واستخدمت جهاز إزالة الرجفان القلبي في محاولة لإنعاشه، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاته في موقع الحادث.

ويمتلك مانينجر مسيرة كروية مميزة، حيث خاض 64 مباراة بقميص آرسنال خلال الفترة من 1997 إلى 2002، ونجح في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما دافع عن ألوان منتخب النمسا في 33 مباراة دولية، وكان ضمن قائمة المنتخب التي شاركت في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2008، التي استضافتها بلاده، ليظل أحد الأسماء البارزة في تاريخ الكرة النمساوية.