سمير فرج: إيران تعتمد استراتيجية النفس الطويل بينما واشنطن الضربة السريعة

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منذ أيام الحصار البحري على مضيق هرمز .

وقال سمير فرج في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" 20 % من حجم الطاقة والنفط العالمي يعبر من مضيق هرمز ".



وتابع سمير فرج :" في مفاوضات إسلام آباد الأخيرة جلس الامريكان والإيرانيون وجها لوجه وأجروا محادثات مباشرة لأول مرة منذ سنوات ".

وأكمل سمير فرج :" نائب الرئيس الأمريكي كان على تواصل مستمر مع ترامب خلال ساعات التفاوض مع إيران في باكستان وبعد ساعات طويلة من المفاوضات أعلن نائب الرئيس الأمريكي فشل المفاوضات ".

ولفت سمير فرج :" إيران رفضت تسليم اليورانيوم المخصب المقدر بـ450 كيلو جرام بنسبة 60 % ، مضيفا:" إيران تعتمد استراتيجية النفس الطويل بينما الدبلوماسية الامريكية تعتمد على استراتيجية الضربة السريعة ".

