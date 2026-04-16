نوير يعترف بخطئه أمام ريال مدريد : بداية سيئة .. وتحية خاصة لهدف جولر

تحدث مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، عن الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 4-3 وتأهله إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة بداية صعبة لنوير، بعدما تسبب في الهدف الأول لريال مدريد، الذي سجله أردا جولر في الدقيقة الأولى، نتيجة تمريرة خاطئة من الحارس الألماني استغلها اللاعب التركي وسددها مباشرة داخل الشباك.

كما لم يتمكن نوير من التصدي للهدف الثاني الذي أحرزه جولر من ركلة حرة مباشرة، في لقطة أظهرت صعوبة التعامل مع التسديدة القوية.

واعترف نوير بخطئه في الهدف الأول، مؤكدًا أنه كان ينوي تمرير الكرة إلى زميله جوسيب ستانيشيتش، لكنه أخطأ في التنفيذ، مشيرًا إلى أن البداية لم تكن جيدة بالنسبة له، إلا أنه حاول تجاوز الموقف سريعًا ومواصلة اللعب.

وفي تعليقه على الهدف الثاني، أشاد نوير بإمكانيات جولر، موضحًا أن التسديدة كانت قوية ودقيقة، وأن اللاعب يمتلك القدرة على تنفيذ مثل هذه الكرات بسهولة.

من جانبه، دافع المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل، عن الحارس الألماني، مؤكدًا أن الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم، وأن اللاعب قد يكون بطلًا في مباراة، ويتعرض للانتقاد في أخرى بسبب خطأ فردي.