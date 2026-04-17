النائب أحمد بلال: رهاننا على الشباب في المرحلة المقبلة واحتفالات اليوبيل الذهبي لحزب التجمع

أكد النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن حزب التجمع يواصل الاعتماد على الشباب في خطته للمرحلة المقبلة، استعدادًا للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسه.

وقال أحمد بلال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الحزب شكّل لجنة من الشباب بالكامل ومنحها صلاحيات تنظيم فعاليات اليوبيل الذهبي، والتي لن تقتصر على الاحتفال فقط، بل ستشمل أنشطة ثقافية وتنظيمية تعكس تاريخ الحزب ومسيرته.

وأشار إلى أن الحزب يمتلك كوادر شابة فاعلة تشارك في العمل السياسي منذ سنوات، مؤكدًا أن ضعف التغطية الإعلامية لا يعكس حجم نشاطه الحقيقي، واستمراره في التفاعل مع قضايا المواطنين، خاصة العمال والفئات البسيطة.