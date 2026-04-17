مجدي عبدالغني: تدخل الأندية في إدارة المسابقات كارثة

أكد مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، أن الأحمر كان يستحق الحصول على ضربة جزاء في مباراة سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن الحالة لا تحتمل أي جدل تحكيمي.

وقال عبدالغني، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هذه الواقعة رغم أهميتها لا تمثل نهاية المطاف، ولا يجب تضخيمها بشكل يؤثر على مجريات المنافسة.

واستعاد عبدالغني واقعة تاريخية سابقة، موضحًا أن الكابتن حسن شحاتة سجل هدفًا من انفراد من منتصف الملعب، وتم احتسابه تسلل رغم صحته، والأهلي تمكن من حسم بطولة الدوري في ذلك الموسم.

وأضاف أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من بعض الأزمات الفنية الواضحة في الفترة الحالية، وهو ما لا يمكن إنكاره.

وانتقد عبدالغني فكرة تدخل الأندية في إدارة المسابقة، مؤكدًا أن ترك هذا الملف للأندية يعد “كارثة” على حد وصفه، مشددًا على ضرورة وجود لوائح وقوانين واضحة تنظم إدارة المنظومة الكروية.

كما أشار إلى أن الكرة المصرية تمر حاليًا بأسوأ فتراتها من الناحية التحكيمية، متسائلًا عن مدى صحة قيام بعض الحكام بعمل “بلوك” لرئيس لجنة الحكام عبر تطبيق واتساب، معتبرًا ذلك أمرًا غير طبيعي ويثير علامات استفهام حول طريقة إدارة المنظومة.