أخبار أسوان| الاستعداد للمشاركة فى التميز الحكومى..ولقاء تشاورى حول منظومة الحماية الاجتماعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 16/4/2026 أحداث متنوعة.

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى "اللقاء التشاورى حول منظومة الحماية الاجتماعية بالمحافظة" لتعزيز مظلة الحماية وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم استعرض اللقاء عرض تقديمى بعنوان " دعم كفاءة منظومة الحماية الإجتماعية - محافظة أسوان نموذجاً "، والذى أرتكن لمجموعة من الأسباب لإختيار أسوان كنموذج للتطبيق ، جاء فى مقدمتها إطلاق رؤية أسوان 2040 القائمة على تعزيز آليات الحماية الاقتصادية والإجتماعية.

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، سواء بالبناء المخالف أو الزراعة غير القانونية ، مع التعامل الفورى والحاسم مع كافة أشكال المخالفات .

وتأتى هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق بترأس الإجتماع التنسيقى لاستعراض الآليات الخاصة بالمشاركة فى الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2026، والتى تقام تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لدعم الجهات الحكومية، وتعزيز نشر ثقافة وفكر التميز فى العمل من خلال رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات وإستدامة التميز.

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق بالقيام بجولة ميدانية لمتابعة سير ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

ويأتى ذلك إستمراراً لحرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الملفات لضمان تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.

