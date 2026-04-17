لقطات لـ جماهير الزمالك من ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة بلوزداد

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات لـ جماهير الزمالك من ستاد القاهرة قبل انطلاق المباراة أمام فريق شباب بلوزداد.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جمهور الزمالك الآن من ستاد القاهرة قبل انطلاق المباراة ".

وأعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في غياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي.

الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يدخل الزمالك اللقاء بأفضلية نسبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا بهدف دون رد.

ويكفي الفريق الأبيض تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، في ظل سعيه لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب القاري.

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق

تُذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا قناة beIN Sports 3، بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.