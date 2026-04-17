رئيس الطائفة الإنجيلية : الخروج من دائرة الراحة أساس البناء الحقيقي للخدمة المؤثرة

في ختام جولته الرعوية بمحافظات الصعيد، شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال تنصيب القس إبراهيم ناجح راعيًا للكنيسة الإنجيلية بنعيم بمحافظة بني سويف، وذلك وسط حضور كنسي وشعبي.

وجاء الاحتفال بحضور القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والقس مجدي باسيلي، رئيس مجلس الكنيسة، والقس سمير يونان، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع الأقاليم الوسطى، والقس خليل إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية والدستورية بالمجمع، والقس مدحت ناشد، راعي الكنيسة الإنجيلية بطامية، والشيخ فهيم جابر، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والشيخ فليب تاوس، رئيس لجنة شؤون الشيوخ بالمجمع، بجانب مشاركة القمص حنانيا ممثلًا عن الكنيسة الأرثوذكسية، والقس فايز ممثلًا عن الكنيسة الأسقفية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته، قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس إبراهيم ناجح وعائلته بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة، كما هنّأ شعب كنيسة نعيم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لمسيرة الخدمة وتعزيزًا للدور الروحي والمجتمعي للكنيسة في بني سويف.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن الخدمة الحقيقية تبدأ بقرار الخروج من دائرة الراحة، مؤكدًا أن هذا القرار هو أساس البناء والنمو في العمل الكنسي، وأن الكنيسة في احتياج دائم إلى معونة الله في كل خطواتها، مع ضرورة تذكّر احتياجات الناس، لتحقيق رسالة المحبة والخدمة الحقيقية.

كما قام الدكتور القس أندريه زكي بجولة تفقدية بالمبنى الخدمي بالكنيسة الإنجيلية ببني سويف بعد التجديدات، بمشاركة رئيس السنودس القس موسى أقلاديوس، وبحضور راعي الكنيسة القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام.