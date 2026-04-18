برلماني: تعافي الجنيه تدريجيا يدعم استقرار الاقتصاد والأسعار

قال النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه المصري واستعادته لنحو نصف خسائره خلال فترة قصيرة يعد مؤشرا على تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد الثقة في العملة المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة أن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما بدأت ملامحه في الظهور بالفعل خلال الفترة الأخيرة، مع إمكانية العودة تدريجيًا إلى مستويات ما قبل التوترات السابقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن انعكاس هذا التحسن على الأسعار لن يكون فوريًا، بل سيتم بشكل تدريجي مع استمرار تعافي الجنيه، متوقعًا أن يبدأ المواطنون في ملاحظة تحسن نسبي في مستويات الأسعار خلال فترة قد تصل إلى نحو 3 أشهر على الأقل.