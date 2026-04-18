اختيار دكتور بطب اسنان المنصورة لعضوية مجلس التعليم بكلية الجراحين في غلاسكو

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة المنصوره عن اختيار الدكتور حمدي حسني عضوًا بمجلس التعليم والامتحانات لطب الأسنان بكلية الجراحين الملكية في غلاسكو (Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow) – المملكة المتحدة، إحدى المؤسسات المهنية الرائدة عالميًا في تطوير التعليم الطبي.

يأتي هذا الاختيار تقديرًا لما يتمتع به الدكتور حمدي حسني من خبرات علمية وأكاديمية متميزة، ولإسهاماته في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مجال طب الأسنان، فضلًا عن دوره خلال فترة عضويته السابقة بالمجلس منذ عام 2023، حيث من المقرر أن يباشر مهام عضويته الجديدة حتى يونيو 2029، للمشاركة في تطوير نظم التعليم والتقييم وفق أحدث المعايير الدولية

فيما حققت الدكتورة جيلان يوسف الطنباري، الأستاذ المساعد بقسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان، إنجازًا علميًا دوليًا بحصولها على جائزة مرموقة خلال مشاركتها في المؤتمر العام للجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان (International Association for Dental Research – IADR General Session)، والذي استضافته مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية شهر مارس الماضي.

جاء هذا التتويج تقديرًا لبحثها العلمي المتميز، الذي قدمت من خلاله إضافة علمية في مجال أبحاث الاستعاضة السنية، بما يعكس تطور مستوى البحث العلمي بالجامعة، وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية المتخصصة.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن خالص تهانيه للدكتور حمدي حسني، والدكتورة جيلان الطنباري، ولأسرة كلية طب الأسنان بقيادة الدكتور ياسر لطفي عميد الكلية، على هذه الإنجازات المشرفة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مستوى التميز الأكاديمي والبحثي الذي تشهده الجامعة، وكفاءة كوادرها في تمثيلها بصورة مشرفة على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن هذه النجاحات تأتي في إطار توجه مؤسسي يدعم التميز العلمي، ويعزز من فرص الانفتاح على المؤسسات الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعة وتقدمها في مختلف مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحثي.

ويعكس هذا التميز المتواصل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة قوة منظومتها الأكاديمية والبحثية، ودورها الفاعل في دعم تنافسية التعليم العالي المصري، من خلال إسهامات علمية مؤثرة وحضور دولي متنامٍ، بما يرسّخ مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة في إنتاج المعرفة وخدمة أولويات التنمية.