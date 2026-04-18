برلمانية: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة ركزت على تعميق التصنيع المحلي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

و أشارت “ أبو زيد ” في تصريح لـ “ صدى البلد ”إلى ضرورة الاستمرار في تشجيع القطاع الصناعي من خلال منح المصنعين العديد من الحوافز وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار ، إلى جانب ربط خدمات الإنتاج بأسعار تنافسية بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري .

و أوضحت عضو البرلمان أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة ومستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، كما أنه يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.

وشهد اللقاء استعراض إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة معدلات النمو الصناعي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة داخل المحافظات والمناطق الاستثمارية، والتحول من التجميع إلى التصنيع في قطاعات واعدة تشمل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

